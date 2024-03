Futuro Thiago Motta, contatti con altri club

Mai come in questo periodo il campo si intreccia con il mercato, soprattutto quello degli allenatori.che sta disputando una grande stagione al Bologna ed è nel mirino della Juventus come eventuale sostituto diThiago Motta ha il contratto in scadenza a giugno ecome riferisce Footmercato. L'allenatore comunque valuta anche la possibilità di restare un altro anno a Bologna in caso di partecipazione alla Champions League, traguardo alla portata visto che al momento è quarta in classifica con tre punti di vantaggio sulla Roma.