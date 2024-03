Thiago Motta, le parole sul futuro e il paragone con Xabi Alonso

Thiago Motta-Juve, la situazione

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del momento del Bologna ma anche del suo futuro: "La squadra sta benissimo, sia chi è rimasto qui che chi è andato in nazionale ha lavorato bene. Pressione? In questo periodo ho avuto tempo per riposarmi e stare con la mia famiglia."L'allenatore ha commentato poi la decisione di Xabi Alonso di rimanere nel Bayer Leverkusen la prossima stagione nonostante le tante offerte: "Io come Xabi Alonso al Leverkusen? Lui ha fatto una scelta rispettabile e gli auguro il meglio. Klopp sta molto bene a Liverpool, io invece sono qui e sto bene pensando alla prossima partita contro la Salernitana... vogliamo dare ancora allegria e gioia alla nostra gente".Thiago Motta resta il candidato principale per sostituire Massimiliano Allegri se la Juventus deciderà di concludere con un anno di anticipo il legame con il tecnico livornese. Giuntoli in particolare stima da tempo l'allenatore del Bologna. Sappiamo però come la Juve non sia l'unica squadra che sta pensando a Thiago Motta. In Italia ad esempio, c'è anche il Milan che lo tiene sotto osservazione.