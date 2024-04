Futuro Thiago Motta, gli aggiornamenti



Thiago Motta-Juve, il punto

Da quando si è seduto sulla panchina del Bologna (settembre 2022)ha realizzato 110 punti, il record di punti da quando c'è Saputo un anno fa (54), già ampiamente superato in questa stagione (62). Piace ed è il quarantenne che avanza, non c'è dubbio. Perché, scrive la Gazzetta dello Sport, forma e trasforma, migliora. EIl tecnico, si legge, piace a mezza Europa.Un allenatore "senza confini", in tutti i sensi, che però ora è concentrato sul concludere in bellezza la stagione, c'entrando il sogno Champions League che è ormai un obiettivo alla portata vista la situazione in classifica. Il Bologna non vuole perdere Motta ma sa che dovranno esserci anche riconoscimenti ai numeri ottenuti e per i quali Thiago vorrebbe una maggior centralità nel progetto. Nel frattempo, si legge, cLa Juventus, come sappiamo ormai da tempo,la cui permanenza a Torino è sempre più in dubbio. Giuntoli ha le idee chiare in merito, ma prima di tutto bisognerà capire cosa succederà con Allegri e in che modo eventualmente le parti si separeranno.