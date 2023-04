ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro la Juve: "Dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo, siamo contenti. Oggi è una sfida contro una squadra di vertice e daremo il nostro massimo per affrontarli e competere".Ha queste capacità anche se si può alternare con altri giocatori. Devono essere intelligenti e capire quando occupare la posizione"."Facciamo questo sport per affrontare serate come queste, abbiamo il privilegio di partecipare e oggi della gente che ci spingerà perché vedono nei ragazzi la voglia di fare sempre la partita giusta, non solo tecnica ma anche mentale. Serve grand responsabilità ma anche divertirsi."