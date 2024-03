ha risposto con riserbo alle domande sul suo futuro. Ha dichiarato: "Sono soddisfatto dell'impegno quotidiano dei miei giocatori e sono concentrato al massimo sulla prossima partita, che sarà una bella sfida contro l'Inter. Con il presidente Saputo non abbiamo discusso d'altro se non di questo prossimo match. Anche lui è molto soddisfatto del momento della squadra. Stiamo vivendo il presente e vorrei godermelo anch'io senza pensare troppo al futuro"."La gara di Coppa contro di loro è stata come una finale, da dentro o fuori. Allora sicuramente ci fu più attenzione sui rischi da prendere, sulle situazioni da gestire in un altro modo, in campionato si va per i tre punti e si apre un po' di più. All'andata eravamo sotto 2-0 dopo i primi 15 minuti e sembrava impossibile rientrare in partita, però il calcio è fatto così. Dobbiamo giocare contro l'Inter al massimo per 90 minuti, vengono avanti con tanti uomini e tanto ritmo".- "Se ricapita sarei felice, è stato un momento fantastico. Il rumore dei nemici? È un qualcosa di normale ma la cosa più interessante è che arriva non arriva noi rimaniamo gli stessi. Tutto il resto conta poco".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.