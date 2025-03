Quella volta in cui Thiago Motta è stato sull'orlo dell'esonero

AFP or licensors

Non è la prima volta che, nella sua carriera da allenatore, si trova con un piede e mezzo "giù dal burrone" , ovvero più fuori che dentro la panchina della sua squadra. Al momento la sua posizione allaè più che mai in bilico, per cui definire la sfida contro il Genoa di sabato prossimo "decisiva" è poco. Per qualcuno non ci arriverà nemmeno, a quella partita, ma in realtà ad oggi tutto fa pensare che qualsiasi decisione alla Continassa sarà presa solo, eventualmente, nell'ultimo fine settimana di marzo, verdetto del campo alla mano.

Quando Thiago Motta era già stato sull'orlo dell'esonero

Ad ogni modo, il tecnico italo-brasiliano sa bene che sulla testa pende una spada di Damocle, che lo accompagnerà per tutti i giorni che separeranno i bianconeri dal match contro il Grifone. E una situazione simile, dicevamo, gli era già capitata. Per trovarla bisogna tornare ai tempi dello, quando Thiago Motta è riuscito a evitare un esonero già scritto con un colpo di coda, proprio in quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima partita con i liguri. In quel caso gli andò bene, ora dovrà provare a ripetersi. Nel momento più difficile, per lui e per la sua Juventus.