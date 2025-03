Quante volte è stato esonerato Thiago Motta in carriera?

Getty Images

L'avventura di Thiago Motta alla Juventus sembra avvicinarsi ai titoli di coda. L'esperienza dell'allenatore è arrivata a un punto complicatissimo, complici gli ultimi due crolli irreparabili. La Juve è infatti sprofondata dopo le partite contro, subendo 7 goal senza riuscire mai a reagire. E il primo a non reagire, soprattutto a Firenze, è stato Thiago Motta : durante la partita contro i viola l'allenatore bianconero è apparso quasi calmo, assente e spento, segni di una probabile tempesta interiore, dentro alla quale però

Il passato di Thiago Motta: i precedenti esoneri

E dunque il futuro dell'ex Bologna potrebbe essere lontano da Torino, con Roberto Mancini che da semplice idea sta diventando una vera e propria possibile soluzione.Non sarebbe però la prima volta in cui Thiago Motta termina una stagione prima della sua fine. La prima esperienza alla guida di un club, ironicamente proprio ilche affronterà la settimana prossima, finì dopo. L'allenatore arrivò nel 2019 e raccolse solo due vittorie, con cinque sconfitte e tre pareggi che fecero cambiare idea a Preziosi.Con loThiago Motta non venne esonerato, ma la sua esperienza terminò in anticipo con una risoluzione consensuale dopo appena una stagione: al suo posto arrivò Gotti e da lì iniziò l'avventura a. Adesso, per lui, lo spettro di un nuovo esonero rischia di farsi vero.