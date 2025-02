Tuttosport - E se Thiago Motta salta? 'Un poker di nomi' per la panchina della Juventus

AFP via Getty Images

. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport facendo i nomi di quattro allenatori che potrebbero raccogliere il testimone dia partire dalla prossima stagione, qualora si optasse davvero per l'esonero (certo, dire addio con due anni d'anticipo al tecnico italo-brasiliano e al suo staff avrebbe un costo vivo di poco inferiore ai 20 milioni di euro…). Al momento, come ha ribadito pubblicamente lo stesso, l'allenatore dellanon è in discussione. Tutto, però, dipende da come la squadra arriverà alla fine della stagione, e questo sia a livello di risultati che di "percorso", considerando che finora non si è mai vista una vera crescita né dal punto di vista del gioco né in termini di identità.

I nomi per sostituire Motta

Chiellini può cambiare ruolo?

E allora, come dicevamo, è tutt'altro che da escludere l'ipotesi che il club possa almeno sondare il terreno per comprendere la fattibilità di un nuovo legame. Con chi? Stando a Tuttosport - ma a confermare lo scenario è anche Gazzetta - si parla di quattro profili, per quattro posizioni differenti.Innanzitutto, che è al momento in cerca di sistemazione dopo la parentesi alla Lazio e sarebbe il più agevole da portare alla firma (per lui già un'esperienza "sulla panchina" bianconera da vice di Andrea Pirlo), mentrenon solo è tesserato, ma lo è per il Napoli. Dunque qualora dovessero venire meno i presupposti per proseguire sotto il Vesuvio per scudetti sfumati o vedute differenti sul mercato, pare arduo immaginare che De Laurentiis possa lasciarlo libero di andare all'odiata nemica.E allora eccoci all'altra coppia formata da. Il primo ha annunciato l'intenzione di non prolungare l'attuale contratto con l'Atalanta che scade nel 2026, e magari finirla qui già a fine campionato, dunque con un anno di anticipo, diventando in teoria libero di accasarsi altrove. Il secondo è "ai box" dopo l'addio alla Nazionale dell'Arabia Saudita. Il suo entourage ha già mandato messaggi a diversi club alla ricerca di una guida e ha sempre nutrito simpatia per la Vecchia Signora.Thiago Motta, comunque, ad oggi ha ancora il suo destino nelle proprie mani , o meglio nei piedi della sua squadra. Che dovrà vincere e convincere anche per lui oltre che per i soldi che porterà il quarto posto con la Champions, obiettivo minimo del club. In caso di fallimento anche su questo fronte, secondo La Gazzetta dello Sport alla Continassa c'è anche un'altra figura che potrebbe intervenire per dare una scossa: si tratta di, ora capo delle relazioni istituzionali, che potrebbe assumere un ruolo di maggior rilievo.