Thiago Motta esonerato se perde con la Fiorentina? Vaciago: 'La società vuole capire una cosa'

Thiago Motta, cosa succede se la Juventus perde con la Fiorentina

Del futuro die gli scenari possibili dopo Fiorentina-Juventus ne ha parlato Guido Vaciago ai microfoni di Radio Firenze Viola. Il tecnico bianconero non è più certo di rimanere, soprattutto pensando alla prossima stagione. Ma c'è la possibilità di un esonero a stagione in corso e già dopo il match con la Fiorentina?"Secondo me dipende molto dal tipo di sconfitta: se la Juve se la dovesse giocare probabilmente sì, altrimenti, se dovesse esserci una sconfitta simile a quella con l’Atalanta, allora lo scenario sarebbe diverso", le parole di Vaciago che quindi sottolinea la differenza tra perdere in maniera netta come successo nell'ultima partita o magari una sconfitta figlia di episodi.

Anche perché come spiega: "La Juventus, in generale, non vorrebbe cambiare l’allenatore nel corso della stagione, è un modus operandi che non le appartiene. Cercheranno di tenere duro finché possono, con quel ‘finché possono’ che è un confine molto difficile da tracciare adesso". In più, oltre al risultato, c'è un spetto che sarà determinante nella scelta del club: "Io penso che la società voglia capire se Thiago ha in mano la squadra o no: quella è la discriminante".