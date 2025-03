Thiago Motta esonerato se la Juventus perde con la Fiorentina?

AFP or licensors

Thiago Motta rischia l'esonero in caso di sconfitta con la Fiorentina?

Se da settimane non mancano i rumors su, l'ultima sconfitta con l'Atalanta ha decisamente aumentato i dubbi sul futuro e di conseguenza gli scenari possibili in casa bianconera. Da un po' di settimane a questa parte il tecnico italo-brasiliano non è più sicuro di rimanere a Torino anche la prossima stagione. La situazione è senza dubbio cambiata, sia per i risultati che in generale per la fiducia da parte del club che non è più quella di prima, in primis nel rapporto con Cristiano Giuntoli.

Prima di capire però se effettivamente Thiago potrà essere confermato anche a giugnE infatti da giorni si parla anche di cosa succederebbe se la Juventus perdesse nel match contro la Fiorentina, in programma domenica allo Stadio Artemio Franchi (calcio d'inizio ore 18). Senza alcun dubbio è una partita molto delicata per il tecnico, mai così in bilico come è da post Juventus-Atalanta.Ecco, la domanda allora che molti si fanno è se Thiago Motta rischia l'esonero in caso di sconfitta con la Fiorentina. In caso la Juventus esca con zero punti dalla prossima partita, lo scenario di una separazione immediata sarebbe da prendere in seria considerazione. Ovviamente poi, dipenderebbe anche dalle modalità del ko.