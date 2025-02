Thiago Motta esalta l'esordio di Renato Veiga: 'Ce l'ha nelle corde'

AFP or licensors

Esordio Renato Veiga con la Juventus: le parole di Thiago Motta

"Molto bene. Ha capito subito dove è venuto, esigenza massima, ha dimostrato coraggio come i suoi compagni", le parole di Thiago Motta in conferenza sull'esordio diIl tecnico si è poi soffermato sulle caratteristiche del nuovo acquisto bianconero: "Lancio lungo? Ce l’ha e lo fa molto bene. Come Manu. Il gioco lungo, non buttare la palla, fa parte del gioco. Abbiamo attaccanti che sanno attaccare bene la profondità con grande velocità e questa è una situazione di gioco che dobbiamo sfruttare. Ha un buon mancino, ce l’ha nelle corde".