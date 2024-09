Le parole dia DAZN dopo- "Non abbiamo preso goal, quando dobbiamo creare è compito di tutte le squadre... Nel secondo tempo un po' meglio, poche occasioni ma potevamo andare in vantaggio. Torniamo con un punto ma non è quello che volevamo, la prestazione è stata buona e dobbiamo continuare a crescere".- "Giocando da esterno contro una squadra che gioca a 5 dietro, dovevamo aprire dalla sua parte sfruttando il dribbling, la forza. A volte è andata dalla nostra parte, altre no. Aprire una difesa a 5 non è mai facile, a tratti abbiamo fatto bene in altri no".- "Dobbiamo servirlo sia in profondità sia arrivando lateralmente. Lui attacca bene l'area, la palla, ha il gioco di testa. Possiamo arrivarci in due modi, perché possa segnare due goal. Nervosismo? Sta migliorando tanto, l'attaccante vive per il goal ma lui ci dà tante altre cose anche in difesa. Deve mantenersi concentrato e pensare solo a giocare, lo trovo molto bene, è un leader positivo del gruppo che cerca di fare bene il suo lavoro e aiutare la squadra".- "Un orgoglio, per me e tutti noi. Adesso lasciamo indietro questa partita, prendiamo le cose che possiamo migliorare e quelle a cui dare continuità pensando al PSV, loro sono abituati a giocare, hanno qualità. Sarà una partita equilibrata, noi dobbiamo avere il controllo del gioco e togliergli la palla, dominare il gioco per creare dopo le occasioni a nostro favore".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui