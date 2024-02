Lo scorso aprile, in conferenza stampa,ha risposto alla domanda sul suo passato da giocatore dell'Inter con un approccio concentrato sul presente e sul suo ruolo attuale al Bologna. Ha dichiarato: «Da ex interista, c'è rivalità contro la Juventus? Non ho tempo di pensare a queste cose, io mi concentro sul Bologna e su come affrontare la nostra prossima avversaria. La Juventus rimane una grande squadra e Allegri è tra i migliori tecnici in circolazione». Con queste parole, Motta ha sottolineato il suo impegno attuale e il rispetto per la Juventus e il suo allenatore. Era il 28 aprile del 2023 e Thiago doveva ancora sublimare il percorso che sta portando il Bologna a essere una grande realtà del calcio italiano.