Thiago Motta e la Juventus: gioco, risultati e rapporti, cosa non ha funzionato

L'avventura di Thiago Motta alla Juventus si chiude, dunque, dopo appena dieci mesi, nonostante un contratto che rimane valido fino al 30 giugno 2027, proprio perché il club bianconero pensava di poter costruire con il suo ormai ex allenatore un progetto duraturo e di prospettiva.Un'avventura che sembrava nata sotto una buona stella, poi progressivamente eclissata per via di tanti motivi che hanno portato alla definitiva rottura, sfociata poi nell'esonero divenuto formale e ufficiale nel corso della giornata di domenica 24 marzo. Sull'avventura di Thiago Motta alla Juventus cala il sipario dopo 42 partite, tra tutte le competizioni, lasciando un retrogusto amaro. Un binomio che prometteva scintille e che invece si è spento, a suon di un'insofferenza reciproca, nell'arco di una manciata di mesi.

I risultati

Il gioco

I rapporti

Ma quali sono i motivi che hanno portato all'esonero? E soprattutto che cosa non ha funzionato tra la Juventus e Thiago Motta?Alla Juventus, si sa, vincere è l'unica che conta e i risultati sono il metro di giudizio supremo dell'allenatore che siede sulla panchina bianconera. E per Thiago Motta, purtroppo, i risultati dipingono un quadro poco edificante: quinto in campionato, a nove giornate dalla fine, con il rischio concreto di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Eliminato nella final four di Supercoppa italiana da un Milan che aveva cambiato allenatore solamente tre giorni prima. Fuori ai playoff di Champions, clamorosamente, per mano del PSV, che nel turno successivo ha poi subito nove goal in due partite contro l'Arsenal. Infine, la pazzesca eliminazione dalla Coppa Italia contro le seconde linee dell'Empoli.L'avvento di Thiago Motta avrebbe dovuto portare ad una rivoluzione soprattutto sotto il profilo del gioco e di un calcio di stampo moderno e offensivo. Ma anche in questo caso, si è visto poco o nulla. Fino alla partita con il Lipsia - vero spartiacque della stagione causa infortunio di Bremer - la Juventus sembrava aver imboccato la direzione giusta, ma da quel momento è invece iniziato un processo di involuzione che si è rivelato impossibile da arrestare. L'ultimo baluardo era rappresentato dalla solidità difensiva, con tanto di record europeo di clean sheet, ma anche questo pilastro è stato abbattuto dagli incredibili tonfi contro Atalanta e Fiorentina, ovvero le ultime due partite con Thiago Motta allenatore.L'unica opportunità, per Thiago Motta, di conservare il proprio posto sino al termine della stagione era quella di ricucire con lo spogliatoio e di dimostrare di avere ancora il gruppo squadra al suo fianco, ma così - evidentemente - non è stato. Thiago Motta nel corso della sua prima e unica stagione in bianconero ha avuto screzi con diversi giocatori e persino il discorso della fascia di capitano itinerante non ha per nulla giovato alla distensione del clima all'interno del gruppo. L'ex tecnico del Bologna, dunque, paga dazio soprattutto in termini di gestione dei rapporti e della quotidianità di un gruppo che, progressivamente, ha visto sfilare via dal proprio controllo. I titoli di coda non potevano che essere la naturale conseguenza.