Thiago Motta e la frase sui giocatori: ce l'aveva con Koopmeiners?

Teun Koopmeiners è sempre più vicino a diventare uno degli acquisti più deludenti della recente storia della Juventus in termini di rapporto rendimento/prezzo. A sei mesi esatti dall'annuncio ufficiale del suo arrivo, datato 28 agosto 2024, l'olandese non mostra segnali tangibili di crescita nel suo gioco, né in termini di qualità né di efficacia. Anzi, sembra essere in netto regresso, come evidenziato dalle due prestazioni deludenti che lo hanno visto protagonista nelle partite contro PSV Eindhoven e Empoli, che hanno sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e dalla Coppa Italia.

In particolare, contro i toscani, Koopmeiners è apparso spaesato, tecnicamente impreciso e completamente fuori dal gioco, con l'aggravante di un'auto-pallonata che ha scatenato una valanga di meme sui social. E non è detto che le parole più dure di Thiago Motta, pronunciate nel post partita – "Non si può pretendere senza dare niente" – non fossero anche un'indiretta frecciatina all'olandese.