Thiago Motta e il gruppo: dentro le crepe. Cosa non è piaciuto della gestione

L'incontro tra la dirigenza e Thiago Motta



Cosa non è piaciuto della gestione di Thiago?



Il messaggio di Perin

Quando tutto sembra crollare, quando il progetto appare pericolante, non ci sono molte domande da porsi. La Juventus si è ritrovata di fronte a sé stessa dopo una delle giornate più difficili della stagione – forse dell’intera storia recente.Per questo motivo, nelle prime ore del mattino, Thiago Motta, Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino si sono riuniti in un meeting decisivo: un momento di confronto per comprendere come ripartire e da chi farlo.Non c’erano dubbi sull’esito dell’incontro. La società ha sempre sostenuto l’allenatore, soprattutto in momenti critici come questo. Era inevitabile, considerando il percorso che ha portato Thiago Motta sulla panchina bianconera: una scelta forte, voluta con determinazione da Cristiano Giuntoli per inaugurare un nuovo ciclo dopo l’era Allegri. Questo sostegno è stato ribadito anche in questa occasione. Nel pomeriggio, il tecnico è tornato sul campo con la squadra, chiedendo qualcosa di più e di diverso: una risposta, una reazione.Mai come ora, Thiago Motta ha chiesto al gruppo di assumersi le proprie responsabilità. Le sue parole, pronunciate nella conferenza stampa successiva alla sconfitta, sono già diventate un simbolo del momento: “Uno può sbagliare un passaggio, ma nel primo tempo nessuno ha preso la responsabilità e ha giocato 20 volte col portiere”. Un’accusa diretta, che fotografa con esattezza la fase delicata attraversata dalla squadra e il rapporto complesso tra allenatore e giocatori.Non tutti, all’interno dello spogliatoio, hanno gradito alcuni aspetti della gestione di Thiago Motta. In particolare, la rotazione della fascia di capitano ha sollevato più di un malumore: oggi è saldamente sul braccio di Manuel Locatelli (quando titolare), ma nel corso della stagione è passata da Gatti a Cambiaso, fino a Koopmeiners.Inoltre, il tecnico è stato talvolta percepito come troppo rigido, troppo diretto nelle sue valutazioni. I risultati negativi non hanno fatto altro che esasperare certe dinamiche: quando si vince, tutto viene messo in secondo piano; quando si perde, ogni crepa diventa una frattura insanabile.A prendere la parola per difendere lo spogliatoio è stato Mattia Perin. Le sue dichiarazioni, rimbalzate rapidamente sui social, sono state un segnale forte: “In questo spogliatoio non ci sono figli di puttana e si può costruire. Spero che questa sconfitta ci faccia talmente male da permetterci di crescere il prima possibile”.Se da un lato Motta ha criticato l’atteggiamento della squadra, dall’altro i giocatori vogliono dimostrare di non aver tradito il loro allenatore. Ma le crepe restano. E ora sta alla Juventus trovare il modo per ricucirle.