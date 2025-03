Thiago Motta e il difficile rapporto con i giocatori: da Nzola ad Arnautovic, è già successo

AFP or licensors

Da Nzola a Arnautovic: gli episodi controversi con Thiago Motta

Nelle valutazioni che si stanno facendo sue l'esperienza con lac'è il tema legato ai rapporti con i giocatori e lo spogliatoio in generale. Un "problema" che già in passato aveva condizionato le avventure dell'allenatore. Sia ai tempi dello Spezia che al Bologna infatti c'erano state rotture con alcuni dei giocatori più importanti.Come ricorda Gazzetta.it daa Bologna sono stati numerosi i calciatori di maggiore esperienza o militanza in squadra a essere stati messi da parte. "Segnale del fatto che forse lo stesso tecnico per mettere in pratica i suoi principi di gioco preferisca un gruppo giovane e più facilmente plasmabile", si legge, "in cui il ruolo di leader sia affidato a chi sta in panchina piuttosto che a chi va in campo. Un uomo solo al comando. De Silvestri e Medel in difesa, capitan Soriano in mezzo al campo, Sansone e Arnautovic in attacco; di tutti questi a Bologna ne sarebbe rimasto poi solo uno alla fine della stagione.

Da Danilo a Gatti, i rapporti con Thiago Motta

Mentre diverso fu il caso con Nzola ai tempi dello Spezia. "Gli attriti tra i due, però, iniziano fin dalla preparazione estiva, pare a causa di una condizione fisica approssimativa con cui l'angolano si era presentato in ritiro. Nzola finisce ai margini, non viene convocato per le prime 3 partite, poi viene reintegrato a partire da settembre, ma presto i nodi vengono al pettine: l'11 dicembre l'attaccante, reduce da 7 partite da titolare su 9 e da 2 gol, viene escluso per motivi disciplinari".Guardando a quanto successo in questi mesi, senza dubbio ci sono state alcune difficoltà nella gestione della rosa da parte di Thiago Motta. Senza dubbio chi non è riuscito a creare un feeling con il tecnico è Danilo, che infatti, non a caso, è stato lasciato partire a gennaio. Danilo nel messaggio di addio alla Juve ha anche fatto capire come avesse idee diverse rispetto al progetto attuale. E per quanto riguarda Gatti, non è passata inosservata la scelta di "togliergli" la fascia da capitano che aveva avuto ad inizio stagione.