Mentre Massimilianonon riesce in nessun modo a guidare lafuori dalla crisi in cui è piombata, Thiagocontinua a stupire. Altra vittoria importantissima nel lunch match di questa domenica per il, che ha sbancato l'Olimpico battendo ladi Maurizio Sarri in rimonta per 2 a 1, con i gol di Oussamae Joshuadopo l'iniziale vantaggio biancoceleste con Gustav Isaksen.La squadra rossoblù, ora, è al quinto posto in classifica, a pari merito con l'quarta a quota 45 punti. E sogna sempre di più, con merito, l'Europa che conta, quella che la Vecchia Signora - che forse la dava ormai per acquisita - dovrà difendere con le unghie e con i denti dagli assalti delle avversarie, dopo il recente crollo.E Thiago Motta, neanche a dirlo, convince sempre di più, superando di gara in gara anche le più rosee aspettative, sfatando tabù e infrangendo record su record, lui che negli ultimi tempi, in scadenza nel 2025. Molto più che una semplice idea, Motta può diventare la base sulla quale costruire il futuro della Vecchia Signora.