Walid, attaccante del, ha presentato la sfida contro il Bologna, valida per il 31° turno di Serie A e in programma alle 12:30, ai microfoni di Sky Sport:"È stata una bellissima settimana, sempre determinata dal lavoro. Siamo in costante alla ricerca del particolare che ci aiuti a trovare punti e la vittoria. I tifosi ci hanno dato una grossa mano con il loro sostegno e la loro vicinanza. Dobbiamo dare qualcosa in più per loro".BOLOGNA - "Sicuramente sarà una partita molto difficile, sappiamo che squadra è, in salute, fortissima, con calciatori di qualità. Dobbiamo essere compatti e bravi a lavorare di squadra, correre tanto Sarà una bella partita perché i due allenatori hanno delle belle filosofie di calcio. Speriamo sia una bella partita e che ci sia una vittoria per noi".CLASSIFICA - "Noi non pensiamo alla classifica. Pensiamo a lavorare e a pedalare per dare tutto in campo per poi ricercare la vittoria".