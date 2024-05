Un abbraccio che fa pensare

Lata lavorando al rinnovo di Adrien. Il contratto del giocatore francese è in scadenza e le parti stanno cercando di trovare un accordo per poter prolungare la permanenza dell'exsotto la Mole. Ma non è nemmeno un segreto di Pulcinella l'interesse dellanei confronti di. L'allenatore delè finito sotto la lente d'ingrandimento bianconera dopo due stagioni importanti in terra emiliana. C'è un filo conduttore comune che lega. I due hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi del. Questo potrebbe essere il punto focale per una permanenza del giocatore.Domenica sera è andata in scena la partita tra Bologna e Juventus. Rossoblù sul triplo vantaggio, poi raggiunti dai bianconeri con una rimonta folle, di carattere. Al fischio finale, dove è iniziata la festa dei bolognesi, c'è stato un momento in cui negli spogliatoi il tecnico del Bologna ha salutato prima Bremer, poi Rabiot. Con quest'ultimo il saluto è stato più diretto. I due hanno un ottimo rapporto, nato durante il loro periodo in comune al Paris Saint-Germain. Il giocatore aveva anche un profondo legame con Allegri e l'addio del tecnico faceva pensare ad un arrivederci anche da parte del francese. Ora è tutto da vedere e quel saluto tra Thiago Motta e Rabiot fa pensare in primis ad un arrivo del tecnico, in secondo luogo apre la permanenza al giocatore francese.