L'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita di Juve-Spezia, dove ha analizzato quella che sarà la sfida tra i bianconeri e gli spezzini. Per la squadra di Allegri sarà imperativo fare bottino pieno e cercare di allungare ulteriormente sull'Atalanta che, potrebbe scivolare a meno 6 in classifica.



'Non possiamo sapere quello che accadrà ma venendo a giocare contro una squadra che lotta per lo scudetto, per la qualità che hanno ci fanno abbassare, difenderemo bassi e avremo campo davanti per poter sfruttare le ripartenze'.