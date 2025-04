Thiago Motta difende (ancora) Teun Koopmeiners: le parole

Thiago Motta su Teun Koopmeiners

L'ex allenatore della Juventusha concesso una lunga intervista a Il Corriere della Sera ( QUI l'integrale ). Queste le sue parole nello specifico su Teun KoopmeinersKOOPMEINERS - Secondo me Koop è stato caricato fin da subito di troppe attese. Ha pesato il costo molto alto del suo acquisto. In questi casi le aspettative aumentano e gravano più di quanto si pensi sul giocatore. Però sono sicuro che saprà fare sempre meglio. E’ un giocatore di alto livello, è un giocatore che l'anno scorso nell'Atalanta e con la sua Nazionale ha sempre giocato molto bene. Sono convinto che quando si equilibrerà e quando si normalizzeranno le aspettative lui tornerà ai suoi livelli. Ha bisogno di adattarsi al suo ruolo sia nello spogliatoio che in campo, ma migliorerà sempre, perché è un ottimo giocatore, è un bravissimo ragazzo, che lavora molto bene e sono certo che darà tanto a questa squadra.