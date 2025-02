Thiago Motta e le 'carenze' nel dialogo: ora è in crescita, la Juventus ne beneficerà

AFP via Getty Images

, che in effetti la scorsa estate ha avviato un nuovo ciclo costruendo una squadra che rispondesse il più possibile alle sue esigenze e prendendo, quando necessario, anche decisioni forti come quella di mettere fuori rosa e poi vendere a gennaio addirittura il capitano, un giocatore esperto come Danilo.Il tecnico italo-brasiliano ha già fallito il primo grande obiettivo del club bianconero, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma "in casa" sta attraversando un buon momento: grazie a una striscia di quattro vittorie consecutive, infatti, la Juve è quarta da sola in Serie A, a -8 dalla vetta con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente nel caso in cui sabato uscisse un pareggio da Inter-Napoli, e in piena corsa per la Coppa Italia, competizione in cui domani sfiderà l'Empoli per provare a raggiungere la semifinale.

L'aspetto in cui Thiago Motta è risultato 'carente'

, il primo da allenatore di una grande squadra, imparando a misurarsi con le sfide quotidiane e a parare i colpi delle critiche ricevute, in molti casi giustamente. Al pari di tanti giovani giocatori della Juventus gli servirebbe del tempo, che però non ha. Ma in ogni caso l'allenatore non si sta tirando indietro. Anzi, come racconta Romeo Agresti, Thiago è un vero e proprio stakanovista, uno di quelli che con grande professionalità si presentano alla Continassa poco dopo le 7.00 del mattino per restarci fin oltre le 19.00, lavorando sodo con la squadra che - a dispetto delle voci di qualche screzio con alcuni giocatori - si è sempre messa a sua disposizione con la volontà di ascoltarlo e recepire le sue indicazioni., in cui comunque sta dando segni di crescita e di miglioramento. Lo si può notare anche dalle sue ultime conferenze stampa, in cui è apparso un po' più empatico. Un tema sicuramente interessante anche in vista della prossima stagione, oltre che per la fase attuale, che vede la squadra bianconera in corsa per la Coppa Italia e (almeno) per il quarto posto in Serie A, che varrebbe la qualificazione alla Champions League. E se Thiago Motta cresce, è destinato a farlo anche la Juventus.