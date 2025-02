Thiago Motta deluso dai cambi dopo il PSV: ma a chi si riferiva?

AFP via Getty Images



A chi si riferiva Thiago Motta con la frase sui cambi?

La gara del Philips Stadion traha messo in luce alcune difficoltà della Juventus di Thiago Motta. Non solo le ha messe in luce, le ha proprio evidenziate, chiare e nitide. Il problema dei cambi ditorna a galla e con il senno di poi forse qualcosa si sarebbe potuto fare diversamente. Forse però giudicare a biglie ferme è più semplice.Ha fatto discutere la frase del tecnico bianconero sui cambi che non hanno inciso quanto avrebbe voluto nella gara di Eindhoven.ha dichiarato il tecnico al triplice fischio, ma a chi si riferiva?Si riferiva certamente ai giocatori che nel corso dei passati mesi hanno fatto la differenza, sposato gli equilibri della gara anche subentrando. Su tutti, guardando la panchina bianconera, probabilmente il riferimento è a Kenan. L'attaccante turco classe 2005 infatti ieri dal momento del suo ingresso in campo è apparso in difficoltà. Non solo, da qualche gara a questa parte il numero 10, che prima sembrava essere titolare inamovibile della Vecchia Signora targata Thiago Motta, si sta accomodando in panchina. Una discesa quindi nelle gerarchie bianconere. Oggi ad Yildiz sembra quasi venga preferito Nico. Certo, Thiago osserva gli allenamenti quotidianamente e valuta lo stato di forma del singolo. Forse però nel momento di difficoltà è rimasto "deluso" da Kenan, che per una volta non è riuscito a salvarlo. Ma non dimentichiamolo: ha 19 anni.





