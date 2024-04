Thiago, a DAZN, parla così del pari di oggi del Bologna con il Frosinone. Oggi sono circolate nuove voci sul futuro alla Juventus. "Sì, era complicata. Soddisfazione per la squadra della nostra squadra. E' chiaro che giochiamo per il miglior risultato, oggi non è stato possibile. Create le migliori occasioni, non le abbiamo finite bene. Ma sono soddisfatto dei miei giocatori"."Penso che sia normale. Nel primo tempo il Frosinone ha iniziato con grande energia, cercando di mettere grande intensità. Noi abbiamo giocato e mantenuto la stessa attenzione e intensità. Una squadra deve perdere quest'energia. Nella ripresa, per come abbiamo giocato, era logico che loro abbassassero intensità ed energia. Possiamo però creare situazioni migliori. L'avversario inizia ad arrivare in ritardo, quando giriamo bene la palla possiamo attaccare e portarci dentro con i passaggi. Non credo che potessero mantenere quell'intensità, quando sono calati abbiamo creato occasioni chiare. Non è entrata"."Abbiamo due grandi portieri. Penso che ha fatto bene il suo lavoro, Skorupski. Le occasioni del Frosinone sono lontane a livello di pericolosità rispetto alle nostre. Abbiamo due grandi portieri. Luka ha fatto bene, attento sulle due fasi. Sulle nostre ripartenze, per non dare chance al Frosinone per pressare, l'ha fatto bene. Ha fatto parate per lui abbastanza normali per il suo livello. E continuiamo a prendere zero gol, importante"."Arrivata con il lancio lungo? Abbiamo creato palla a terra, prima. Andiamo in porta con la palla a terra. Poi il cross con Lykogiannis e finisce l'azione Castro. Creato con palla lunga. Vuol dire che abbiamo tante soluzioni, vanno utilizzate in maniera intelligente"."Saelemaekers? Non era facile. C'era grande intensità. Non riuscivamo ad avere il controllo. C'erano tante insidie oggi, diverse ora e in questo momento. Buon primo tempo, qualche sbaglio tecnico e ho preferito mettere in campo altri.Mi lascia tranquillo quando abbiamo il controllo. Queste tre occasioni da gol lo dicono, sono convinto che la palla entrerà".Prima e dopo:è carica d'attesa e la vivremo in diretta sul canale Youtube de IlBianconero.com.Si parte con il pre partita alle 18.30, post alle 22.50: vivila con lo studio di, conin collegamento.