ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Napoli.- "Non so cosa dire, riesco a capire tante cose, il nostro lavoro è valso. Non è che ho azzeccato io, è solo quello che vedo durante la settimana e le partite. Oggi meritavano di iniziare quegli 11, peccato che non riesco a mettere in campo tutti perché lavorano bene, hanno voglia di fare cose importanti".- "La felicità è nella partita di oggi, sul resto non faccio neanche i conti dei punti che mancano. Metto tutta l'energia in questo momento, abbiamo fatto una grandissima partita e sono felice per i nostri tifosi che vivono questo bel momento sostenendo i ragazzi, nei momenti belli ma anche nelle difficoltà che esistono sempre. I miei ragazzi se lo meritano".- "Si merita di giocare anche lui (il secondo portiere, ndr), anche il terzo ha fatto una bella stagione con la Primavera. Ma non sono io che azzecco, mi fido di quello che vedo in settimana e durante le partite, sono loro a capire chi può iniziare e chi deve entrare, poi io cerco di sbagliare il meno possibile ed essere onesto. Luca ha fatto belle parate e abbiamo ottenuto un risultato importante".- "Cerco di far capire qual è la strada giusta, loro devono essere bravi a seguirla. Luca quando gioca è il primo a sentirsi responsabile, ma anche quando non gioca si responsabilizza e partecipa con il gruppo. Tutti vogliono giocare ma non è possibile, i due portieri meritano di giocare entrambi ma anche quando non giocano aiutano tanto in allenamento, a spingere gli altri. Luca è l'esempio perfetto del gruppo che si è creato, di ragazzi che lottano insieme per lo stesso obiettivo".- "Dobbiamo valutarlo, ha sentito un fastidio al flessore sinistro. Con calma vedremo come si trova".- "Tifo per vedere una bella partita, che vinca la squadra migliore".- "A metà campionato avevamo avuto difficoltà in trasferta, ma in questo momento abbiamo fatto belle prestazioni ed è importante se vuoi ambire a restare lì dove siamo oggi. Lo abbiamo fatto grazie a questi ragazzi e al nostro pubblico, oggi la nostra gente si sentiva tantissimo che cantava e spingeva i ragazzi".