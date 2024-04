ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Bologna contro l'Udinese . Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.- "Sono soddisfatto, era una partita difficile. L'Udinese per il posto che occupa cerca di non far giocare l'avversario, di andare sulle ripartenze, noi non siamo stati perfetti ma abbiamo preso questo pareggio, un punto che ci consente di guardare avanti".- "Abbiamo giocato penso 37 minuti… No 31 su 101, fate voi i commenti. Sono soddisfatto, si è mantenuta la concentrazione e non si è persa la testa, continuando a giocare anche dopo l'espulsione per cercare la vittoria. Si gioca poco in Italia? Ne ho già parlato, oggi non è il momento giusto, ma preferirei che ogni tanto si entrasse su questo argomento".- "Le emozioni vengono perché chi ama questo gioco vuole vivere momenti così, oggi è stato uno spettacolo sia la gente che la squadra. Sono cose che alla fine ti fanno venire l'entusiasmo, lo stimolo in più. Un pareggio fantastico per l'uomo in meno, una buona prestazione".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.