Thiago Motta contro Inzaghi: i precedenti tra i due allenatori, il bilancio

I precedenti tra Thiago Motta e Inzaghi

Partita complessive: 8

Vittorie di Inzaghi: 4

Vittoria di Motta: 2

Pareggi: 2

si sono affrontati più volte da allenatori, dando vita a sfide tattiche interessanti e spesso molto combattute. Lo faranno ancora una volta, domenica nel big match tra Juventus ed Inter all'Allianz Stadium. Le squadre allenate dai due tecnici hanno mostrato filosofie di gioco differenti, con Motta incline a un possesso palla ragionato e Inzaghi focalizzato sulla rapidità delle transizioni offensive.In totale i due allenatori si sono sfidati per otto volte, con un bilancio molto equilibrato. Più successi per Inzaghi, che però ha spesso giocato da favorito considerando che Motta ha allenato Spezia e Bologna prima di arrivare alla Juventus. Ecco i precedenti tra i due tecnici.

I due successi di Thiago Motta contro Inzaghi sono arrivati in campionato nella stagione 2022/2023, con la vittoria per 1-0 del Bologna contro l'Inter e poi pochi mesi dopo negli ottavi di Coppa Italia, con i rossoblù vittoriosi per 2-1 a San Siro in rimonta. Nell'unica sfida invece da allenatore della Juventus il tecnico italo-brasiliano ha pareggiato contro Inzaghi (4-4). Il duello tra Thiago Motta e Simone Inzaghi continua a rappresentare uno scontro interessante nel panorama calcistico italiano. Con entrambi gli allenatori in continua evoluzione, i prossimi incontri promettono di regalare nuove sfide avvincenti e tatticamente stimolanti. Solo una volta Motta ha affrontato Inzaghi quando non era allenatore dell'Inter ma ancora alla Lazio. L'attuale tecnico della Juve era al Genoa e perse 3-2 contro i biancocelesti.