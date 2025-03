Thiago Motta 'come' Allegri: la frase sulla vittoria e quale Juventus preferisce

2025 Getty Images

è stata più volte al centro del dibattito in questa stagione. In particolare quando l'allenatore della Juventus parlò di "non essere ossessionato dalla vittoria". Una frase, che tra interpretazioni faziose e in un momento dove non c'erano risultati, ha creato forte polemiche nei confronti del tecnicLa Juventus da sempre vive per questo ed è un aspetto che non si può "negoziare".

Thiago Motta come Allegri: la frase sulla miglior versione della Juventus

Da quella conferenza stampa che fece tanto rumore, Thiago, per togliere ogni dubbio, ha poi in maniera continuativa parlato dell'obiettivo di vincere. Sempre partita dopo partita, si intende. Già prima però Motta aveva fatto capire come più di tutto, alla fine dei giochi, contasse il risultato. E alla vigilia di Juventus-Atalanta, ha ribadito questo concetto con una risposta che ha ricordato molto quella che diede Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di Europa League con lo Sporting Lisbona, nell'aprile del 2023. "", rispose l'ex allenatore bianconero."La Juventus è reduce da cinque vittorie consecutive, diverse tra di loro, qual è la versione di Juventus che ha preferito?" la domanda rivolta in sala stampa a Thiago Motta, che, esprimendo lo stesso concetto del suo predecessore: "Insomma, non c'è una versione di Juventus migliore dell'altra, quando vince, va sempre bene.A differenziare però le due risposte, c'è l'aggiunta che Thiago Motta ha fatto: "Poi ho sempre detto che. Alla fine però vogliamo vincere, soprattutto l'allenatore. Per arrivare ci sono tante cose da fare bene". Il tecnico ci ha tenuto a ribadire come l'idea sia comunque quella di prevalere sull'avversario in campo attraverso un modo di affrontare la partita che costituisce la base per la vittoria.Più si va verso il finale di stagione e più i punti diventano pesanti: di tempo per "giudicare" la prestazione adesso ce n'è sempre meno. Soffrendo e senza entusiasmare come con il Como o dominando come con il Verona, la Juve e Thiago ora vogliono vincere, il come è solo un "mezzo" per arrivarci.