In conferenza stampa, il tecnico del, ha commentato il prossimo incontro contro il Genoa: "Il Genoa ha dimostrato la sua pericolosità mettendo in difficoltà Inter e Juve a Marassi e vincendo contro il Sassuolo. Una squadra in grado di adattarsi, inizia con una formazione a cinque e magari finisce con una a quattro come avvenuto contro il Sassuolo, con pochi punti di riferimento come Gudmundsson e limitati spazi tra le linee. Noi continueremo a seguire il nostro gioco, cercando di dominare la partita in alcuni momenti e adattandoci ad altri. Affronteremo la sfida con entusiasmo e determinazione, dando il massimo."