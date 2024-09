La prima di Thiago Motta

Missione Vlahovic

Ladebutta domani inospitando il PSV all'Allianz Stadium. Alle ore 18.45 di martedì 17 settembre inizierà dunque l'avventura della Vecchia Signora nel massimo torneo continentale dopo un anno di assenza forzata dal tabellone delle pretendenti alla Coppa dalle 'grandi orecchie'.Per Thiago Motta si tratterà di una prima assoluta. Il tecnico italo-brasiliano, arrivato in estate dal Bologna, guiderà la sua squadra per la prima volta sul palcoscenico della Champions League. Una vetrina inedita e prestigiosa per l'allenatore della Juve che dopo il tutto sommato buon inizio in campionato, vuole partire con il piede giusto anche in Europa.Per battere il PSV campione d'Olanda - e attuale dominatore dell'Eredivisie con cinque vittorie su cinque partite, Thiago Motta punta evidentemente a 'riaccendere' Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo si è fermato alla doppietta di metà agosto contro il Verona e nelle uscite successiva - contro Roma e Empoli - ha faticato enormemente nell'incidere. Due tiri in porta in 180 minuti rappresentano un bottino troppo magro per uno che è chiamato a rappresentare l'epicentro offensivo della formazione bianconera. La Juve ha dimostrato di soffrire le squadre che fanno tanta densità in mezzo al campo, ma il PSV è squadra che gioca a viso aperto e, di conseguenza, sa anche concedere molto. Ed è proprio attaccando questi spazi che la Juve dovrà marcare la differenza, preferibilmente con il suo numero 9 sugli scudi.





