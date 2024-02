Al termine della gara vinta contro il Lecce, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha sottolineato l'ennesima prestazione top di Joshua Zirkzee, obiettivo di mercato della Juventus."Non è mai contento di uscire, vuole giocare sempre per aiutare. Sta facendo un campionato fantastico e non solo per le partite, anche in allenamento. Però ci sono altri che meritano anche loro di partecipare. Deve continuare così, sono molto contento del suo lavoro ed è importantissimo: abbiamo bisogno stia sempre bene, la concorrenza di Odgaard, che si è allenato forte e ha fatto anche gol, gli fa bene".