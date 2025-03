Thiago Motta 'trasformista': quanti cambiamenti nella sua Juventus. I dati sugli ultimi 30'

AFP via Getty Images

. Sono le sostituzioni cheha effettuato nella suanell'ultima mezz'ora di gioco, quando spesso e volentieri si è trovato a dover invertire la rotta per portare dalla propria parte gare che altrimenti non avrebbero avuto un lieto fine. Il numero è alto, ma in linea con quello del Napoli (102) e pure inferiore a quello dell'Inter capolista (117), mentre decisamente superiore agli 83 avvicendamenti dell'Atalanta, ai 94 della Lazio e agli 85 del Milan. Del resto sono tanti anche i punti persi negli ultimi trenta minuti: ben 9, più di ogni altra squadra nella top 8 del campionato eccetto il Bologna, che è arrivato a 10.

Quanti punti ha perso la Juve da situazione di svantaggio

Il dato sugli expected goals

I segni dei cambiamenti di Thiago Motta

Discorso analogo per quelli buttati da situazione di svantaggio, 17, un altro dato che dice molto della scarsa capacità gestionale dei bianconeri: la formazione di Simone Inzaghi, per esempio, ne ha sprecati "solo" 8, il Milan e la Roma 7, la Lazio 6, il Napoli appena 4 e l'1. Addirittura la squadra di Gianpiero Gasperini ne ha guadagnati 15 in questa fase di partita, un dato che dovrà tenere bene a mente la Juventus in vista del big match di domenica all'Allianz Stadium. Anche gli stessi bianconeri non hanno fatto male in questo senso, perché sono 13 i punti conquistati nell'ultima mezz'ora.Risulta abbastanza basso, però, anche il dato degli expected goals (xG), cioè il numero di reti che ci sarebbe aspettati in base alla pericolosità delle conclusioni della Juve: sono 12,8, contro i 13,5 del Bologna, i 14,4 del Napoli, i 14,7 della Roma, i 17,6 dell’Atalanta, i 18,7 del Milan, i 19,1 dell’Inter e i 21 della Lazio. Insomma, nel finale la Signora crea meno occasioni rispetto alle altre big.Come riflette Il Corriere dello Sport, in ogni caso Thiago Motta resta il tecnico che ha ridisegnato più volte gerarchie e strategie della sua squadra: il 4-1-4-1 che pareva blindato a inizio anno è diventato lentamente, e sempre più frequentemente, un; l’onnipresente, e in sette si sono passati una fascia da capitano che ha trovato continuità solo sul braccio di Manuel Locatelli. Anche nelqualcosa pare essere mutato. Il "rifarei tutto" post Psv sembra pronunciato da una persona diversa da quella che, una settimana dopo, parlava di "vergogna".