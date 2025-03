Thiago Motta cambia modulo per Fiorentina-Juventus? Il piano B con Vlahovic

AFP or licensors



Thiago Motta cambia modulo? Il piano B per Fiorentina-Juventus

CheC'è molta attesa sulle scelte che farà l'allenatore bianconero dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta. Thiago adotterà un approccio differente sia tatticamente che a livello di singoli o andrà avanti per la propria strada? Lo scenario più probabile è che la Juventus giocherà ancora con il 4-2-3-1 e ci saranno pochi volti diversi rispetto all'ultima partita. Esiste però anche un'altra possibilità; ovvero quella di un cambio di sistema.

Thiago Motta, alla guida della Juventus dalla stagione 2024/2025, ha adottato principalmente i moduli 4-2-3-1 e 4-3-3. Questi schemi tattici si basano su un calcio offensivo, caratterizzato da possesso palla prolungato, pressing alto e movimenti senza palla. Nella fase di possesso, la Juventus di Motta privilegia un palleggio basso finalizzato a colpire in verticale, cercando di creare spazi attraverso scambi stretti tra esterni, punta e centrocampisti per favorire gli inserimenti. Tuttavia, la Juventus ha affrontato alcune difficoltà nell'implementazione di questi schemi. Ad esempio nell'ultima partita contro l'Atalanta.In questi giornniE l'eventuale utilizzo del serbo porterebbe la Juve a indossare un vestito diverso, ovvero quello del doppio attaccante. Giocherebbe infatti insieme a Kolo Muani e potremmo vedere quindi un sistema diverso di gioco, con due centravanti più vicini per una sorta di 4-4-2. Questo è il piano B in vista di Fiorentina-Juventus.