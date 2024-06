Dopo giorni di attesa è arrivato l'annuncio:è il nuovo allenatore della. Inizia un nuovo ciclo e gli obiettivi, in un club del genere, non possono che essere ambiziosi. Sará subito scudetto? Come riporta Agipronews, secondo gli esperti di Planetwin365 i bianconeri saranno la prima rivale dell'inter: la quota per il titolo vale 4,50, mentre su Snai si sale fino a 5,50. La sfida è lanciata, ora tocca a Giuntoli costruire una squadra competitiva da mettere nelle mani dell'ex tecnico del Bologna.