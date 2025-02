Thiago Motta cambia ancora la Juventus: contro l'Empoli 32ª formazione diversa su 33 partite

32ª formazione diversa

La Juventus apre la domenica di Serie A ospitando l'Empoli all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio alle ore 12.30. I bianconeri, reduci da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, vogliono tornare a vincere per riprendersi - almeno per una notte - il quarto posto in classifica che varrebbe proprio la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni.Quella contro l'Empoli sarà la 33ª partita ufficiale della Juventus in questa stagione: i bianconeri, sin qui, ne hanno giocate 22 in Serie A, 8 in Champions, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana. Thiago Motta che, oltre al debutto di Renato Veiga, schiererà McKennie mediano e Weah terzino sinistro, si appresta a varare la sua 32ª Juventus differente da quando siede sulla panchina bianconera.