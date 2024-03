, ai microfoni di Dazn, ha parlato così dopo Bologna-Inter."Non so quali siano le sensazioni, ma rimane un sapore strano. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma, per poter competere con loro bisogna curare ogni dettaglio. Abbiamo fatto bene per quasi tutta la gara, con grande coraggio. Non abbiamo lasciato le transizioni, abbiamo preso un gol evitabile, soprattutto contro una squadra come l’Inter. Dopo lo svantaggio, loro hanno gestito bene la partita. Alla fine devo fare solo i complimenti all’Inter, che ha fatto la gara che voleva e sta meritando tutto quello che ha. Nei cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo, ma sono cose che noi non possiamo controllare. Dobbiamo fare bene in tutte le fasi di gioco. Zirkzee è da valutare, ha fatto bene durante la partita, ma ha avuto un piccolo fastidio. Penso che non sia niente di importante"."L’Inter è una grande squadra e lo sta dimostrando, è molto complessa da affrontare. Buttando la palla in area rischiamo più di prendere gol, che di farli. Nel primo tempo la partita è stata più bloccata e il gol ha complicato tutto. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non abbiamo trovato il pareggio. Io mantengo sempre i piedi per terra. Facendo una rapida analisi penso che possiamo competere anche con squadre come l’Inter, lo abbiamo dimostrato sul campo e questo mi dà grande fiducia".