Nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Leonardosi è espresso anche sulla scelta delladi puntare su. Ecco il pensiero dell'ex difensore: "Credo che in questo momento se la Juventus voleva dare un nuovo progetto tecnico guardando al futuro sia stata la scelta migliore per quello che ha dimostrato al. Da giocatore ha vissuto grandi piazze; ovvio che la Juventus richiede, non ti dà tempo di sbagliare e devi subito dimostrare. Il mio auspicio è che fin dall'inizio si riescano ad incastrare tutti i meccanismi in modo che questo nuovo modo di interpretare il calcio, dopo tre anni vissuti come tutti sappiamo, abbia un inserimento veloce nella testa dei giocatori perché noi tutti juventini vorremmo rivedere la Juve giocare, divertire e vincere".