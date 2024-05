L'allenatore del Bologna e obiettivo mercato di tanti club fra cui la, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Torino valida per la 35esima giornata della Serie a 2023/24.L'EUROPA - "Questa squadra ha dimostrato sempre di avere voglia, atteggiamento e spirito giusto per affrontare le partite giocate fino a oggi. Siamo contro una squadra complicata da giocare, con un allenatore che prepara molto bene ogni partita, abbiamo raggiunto un grande traguardo per noi, la società, i tifosi, dopo ventidue anni in Europa".CORSA CHAMPIONS - "Ora possiamo provare ad arrivare in Champions, come ho detto in conferenza stampa proveremo a raggiungerla, con grande rispetto per i nostri avversari. Ora tocca al Torino, noi dobbiamo dare il massimo per competere e arrivare a un risultato positivo".