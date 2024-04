Il Bologna non segna più: i motivi

Il, nonostante un'altra partita senza segnare, riesce a strappare un punto contro il, mantenendo così un vantaggio di +4 sulla Roma e di +9 sull'Atalanta, con due partite ancora da disputare.La squadra di Thiago Motta ha mostrato una solidità difensiva importante, che ha permesso di arginare gli attacchi avversari, preoccupa la mancanza di concretezza sotto porta nelle ultime due partite.Dopo il successo a Bergamo, il Bologna ha segnato solamente 4 gol in 5 partite contro avversari come Inter, Empoli, Salernitana, Frosinone e Monza. Nonostante il sesto miglior attacco della Serie A, con 45 reti realizzate, la squadra risente della condizione non ottimale di Zirkzee e della mancanza di contributi significativi dagli esterni, fatta eccezione per Orsolini, autore di 10 gol.La squadra sembra aver imboccato una spirale negativa dalla quale è difficile uscire, rendendo cruciale lo scontro successivo contro la Roma per le ambizioni di qualificazione in Champions.