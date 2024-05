Il noto giornalista delle reti Mediaset Gianniall'interno di un video sul proprio canale YouTube ha svelato un interessante curiosità sul futuro di Thiago Motta. L'attuale allenatore del Bologna viene spesso accostato alla panchina della Juventus per la prossima stagione. Queste le sue parole:"Ho avuto indiscrezioni da ambienti Milan, che era una delle squadre più interessate a Thiago Motta, dove mi si dice che il Milan si é ritirato ormai dalla corsa a Thiago Motta. Può essere interpretato, quindi, come un altro indizio in favore della Juve".