L'ormai ex allenatore della Juventus Thiago Motta ha concesso una lunga intervista oggi al Corriere della Sera commentando il suo addio alla Vecchia Signora. Soffermandosi però soprattutto su un retroscena legato a Kenan Yildiz, le sue parole:Questa cosa con Yildiz non è mai successa Non ho mai detto a Kenan una cosa simile. Ho chiesto tante cose ai miei giocatori, ho delle esigenze e dei principi come allenatore, sicuramente. Possiamo sempre discutere per trovare il modo migliore di fare, però sempre in modo positivo, con rispetto reciproco. Non ho mai avuto questa situazione con Kenan.