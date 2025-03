CON IL QUARTO POSTO MOTTA RESTA?

Il giornalista Massimilianoè stato ospite di Tutti Convocati su Radio24. Queste le sue parole sulla Juventus e su Thiago Motta:"Il Genoa è la deadline sperando che vada bene e poi si cercherà di arrivare al traguardo del quarto posto che comunque non dà la garanzia di permanenza di Thiago Motta alla Juve. Secondo me la squadra non gioca contro Thiago, anche perché servirebbero giocatori di personalità e, mi spiace dirlo, questa scarseggia un po’ nello spogliatoio della Juve".