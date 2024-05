Oltre a Carlo Ancelotti, Gian Piero Gasperini e Jurgen Klopp, tra gli allenatori checonsidera un modello c'è anche Josè, con cui l'italo-brasiliano ha vinto il Triplete nell'Inter. Come scrive Il Corriere dello Sport, oltre a considerarlo uno specialista nella creazione di "un modello di intelligenza collettiva", dallo Special One il prossimo allenatore dellaha assorbito "la necessità di controllare il gioco attraverso la verticalizzazione della manovra tra le linee", oltre al "focus costante sulla vittoria". Intanto il portoghese, esonerato nei mesi scorsi dalla Roma, è pronto a ripartire dal Fenerbahce, in Turchia.