Thiago Motta alla Rai: 'Non voglio gente rilassata. Sono state dette cose non vere'

AFP via Getty Images

Le parole di Thiago Motta alla Rai dopo Juventus-Verona

Dopo la vittoria di ieri dellacontro il Verona,ha parlato anche ai microfoni della Rai.– "La delusione di essere stati eliminati in Coppa Italia rimane sicuro, non siamo soddisfatti e nemmeno contenti. Pensavamo di poter fare molto meglio e andare in semifinale. Contro il Verona era la prima gara di campionato dopo quella eliminazione e la prestazione è stata molto buona. I ragazzi si impegnano tantissimo e lo hanno dimostrato in questo momento particolare, perché dopo un’eliminazione non è mai facile. Abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo meritato la vittoria".

– "La nostra motivazione è stata sempre quella di lavorare giorno dopo giorno, migliorare, affrontare ogni avversario e poter competere al massimo contro di loro. Come abbiamo fatto quasi sempre in questa stagione. È chiaro che delle volte abbiamo fatto bene e abbiamo vinto, delle volte no ma fa parte del gioco. Quando non vinciamo siamo delusi perché lavoriamo tutti i giorni nel quotidiano pensando sempre alla vittoria finale, ma non sempre è stato possibile".– "Sono contento, abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo vinto e abbiamo conquistato i tre punti dopo una settimana particolare. Avremo una settimana intera dopo tanto tempo per poter recuperare quelli che hanno giocato oggi, magari poter recuperare qualche infortunato ed avere qualcosa in più per la prossima partita contro una grande avversaria come l’Atalanta. Loro sono tre punti davanti a noi e dobbiamo preparare bene questa partita, con rispetto e fiducia, perché affronteremo una grande avversaria che gioca bene e con intensità. Sarà una partita complicata".– "Siamo insieme e lo siamo sempre stati, il rapporto è ottimo e continuerà ad essere tale. Tutto il resto che viene detto non corrisponde alla verità e in più non posso rispondere a cose che non sono vere, altrimenti andiamo oltre alle cose concrete. Le cose concrete sono che abbiamo un ottimo rapporto, siamo un’ottima squadra, delle volte abbiamo giocato meglio dell’avversario ma non abbiamo vinto e delle volte abbiamo vinto meritatamente. Altre ancora siamo stati superati dall’avversario e abbiamo fatto loro i complimenti, andando avanti. Accetto tutte le critiche e sarà sempre così, rispetto le vostre opinioni, ho sempre dato la mia e continuerò a farlo, ma devo precisare le cose non vere come quelle dette sul rapporto tra me e la mia squadra. Il rapporto è ottimo e sarà sempre ottimo, poi come allenatore prendo delle decisioni e mi piace così perché non voglio gente rilassata in squadra. Perché a volte giocano, altre aspettano e poi entrano e tutti devono essere al massimo. Fa parte del nostro lavoro per ottenere il massimo per la Juventus".