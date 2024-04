Dopo il pareggio nel derby con il Torino, la Juventus torna in campo questa sera alle 20:45. Subito dopo il triplice fischio, torna Osservatorio Romano, la diretta post partita per commentare a caldo il match. In collegamento Marcello Chirico.

Dario, un veterano fra gli agenti e storico procuratore insieme al figlio dell'attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha recentemente condiviso alcuni pensieri riguardo al futuro di una delle panchine più importanti del calcio italiano, quella della Juventus. Canovi ha sottolineato che Thiago Motta è stato accostato alla Juventus e che ci sono stati dei colloqui in corso tra le parti interessate in questi mesi."Se è finita trae la? Mi sembra che i sentori ci siano e che in effetti si possa cambiare. Ci sono troppe voci che dicono questo e di solito nel calcio quando le voci si ripetono sono abbastanza vere. Certo, se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e andare avanti in Champions League sarà difficile cambiarlo. Una qualità di Thiago Motta? Convincere i propri giocatori che le sue idee sono quelle giuste".