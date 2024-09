Juventus-PSV, parla Thiago Motta

Il tecnico della Juventusha parlato ai microfoni di SkySport prima della sfida al PSV di Champions League. Le sue parole:"Grande ambiente di calcio da vivere al massimo. Da adesso in poi ogni minuto che passerà dobbiamo essere seri e concentrati, a loro piace giocare come a noi"."Sempre, ogni partita ha la sua storia, in Europa ti confronti con squadre come il PSV che nel loro campionato dominano il gioco e noi ci confortiamo sul campo per fare una grande prestazione"."Sta bene e gioca mi aspetto da lui la stessa cosa degli altri, dobbiamo lavorare insieme, siamo 11 senza palla a lavorare con le nostre idee con la palla. Mettere in difficoltà il pSV attaccando l'ultima linea che è quello che ci è mancato"."Fase offensiva è compito di tutti non solo di Dusan, bisogna mettere tutti nella migliore situazione possibile".





