Thiago Motta a Sky dopo Como-Juventus: 'Kolo Muani sta bene e fa goal, i subentrati oggi hanno alzato il livello'

Le parole dia Sky dopo, match terminato con un'importante vittoria da parte dei bianconeri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico:"Sensazioni buone, giocare con il Como oggi qui non è facile, non lo è stato per nessuno. Giocano molto bene a calcio, ti mettono in difficoltà se non sei sveglio e attento. Attaccano in tanti modi e in situazioni diffiicli da gestire. Noi molto bene, attenti, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per vincere. Sono contento per i ragazzi, se lo meritano. Questi ragazzi si impegnano al massimo dal pfimo giorno, vogliono sempre vincere. Quelli che hanno inziaito hanno fatto bene ma sono molto contento di quelli che sono entrati: quando sono arrivate difficoltà e stanchezza loro hanno fatto bene"

"Sta bene, fa gol, può fare meglio è appena arrivato e adesso deve mantenere i piedi per terra, deve continuare a lavorare. I gol fanno parte del gioco, ma c'è tanto altro che un attaccante deve fare: mi piace vederlo così col sorriso. Si è inserito bene nel gruppo. Sta aiutando come tutti. Ognuno ha il suo momento, le sue caratteristiche da mettere a beneficio della squadra e la squadra migliorerà sempre""Prendere gol così non va bene, è una situazione dove dobbiamo fare meglio. Abbiamo lasciato l'uomo da solo in una situazione in cui dobbiamo essere più solidi. Stavamo andando nello spogliatoio con l'1-0 e invece ci siamo andati con l'1-1: poteva pesare. I ragazzi sono stati bravi, hanno gesitto anche questa situazione difficile. Prendere un gol così poteva influire, ma la reazione è stata ottima. I subentrati hanno alzato il livello""Ogni partita ha la sua storia e speriamo di leggerla bene per affrontarla al meglio. Oggi la gestione è stata seria e giusta contro una squadra che ha messo in difficoltà tante grandi. La gestione dei momenti oggi è stata buona, dobbiamo recuperare e pensare alla partita di Champions che sarà molto importante e complicata contro una squadra che gioca molto bene a calcio"