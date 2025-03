Thiago Motta a rischio? I tre motivi, la posizione della società ed i costi di un eventuale esonero

AFP or licensors



La posizione della Juventus su Thiago Motta

Juventus, i tre motivi per cui Thiago Motta è a rischio

Gli obiettivi falliti: la Supercoppa, la Champions League e l'eliminazione in Coppa Italia

Il mancato gioco. La Juventus infatti non sembra aver costruito in questi mesi una vera e propria idea di gioco convincente, esattamente il motivo per cui a spuntarla nel casting allenatori era stato l'ex tecnico del Bologna

Il rapporto con i giocatori non idilliaco, anzi, quasi il contrario. Il tecnico infatti sembra non riuscire ad entrare in sintonia con i propri giocatori



Quanto costerebbe esonerare Thiago Motta?

Il cammino dialla guida della Juventus sembra essere tutt'altro che facile. Le difficoltà ormai sono evidenti, a tutti, anche ai meno attenti. Il risultato di una settimana fa all'Allianz Stadium contro l'Atalanta parla abbastanza chiaro. Ora però è tutto appeso ad un filo sottile chiamato quarto posto. Attenzione però, il tecnico potrebbe lasciare la Juventus anche prima, qualora si verificasse una condizione.scelto in estate per rinnovare. Un progetto totalmente nuovo, partito da zero e soprattutto su scala triennale. Ci sono però tre aspetti, stando a quanto scrive questa mattina Tuttosport, che starebbero facendo vacillare anche la dirigenza della Juventus. Nonostante il discorso di Cristiano Giuntoli volto a ricompattare la squadra.Come detto, il progetto della Juventus con Thiago Motta era stato pensato comee. Il contratto, da 3,5 milioni netti più bonus, scadrà nel 2027. Il suo esonero quindi costerebbe alle casse bianconere una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Se a questo costo si dovessero aggiungere anche le perdite della mancata qualificazione Champions, oltre a quelle già sedimentate della mancata qualificazione agli ottavi dell’attuale Champions e della prossima Supercoppa Italiana. La cifra aumenterebbe decisamente. Oltre all'ingaggio dell'eventuale nuovo allenatore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui