Getty Images

A inizio secondo tempo, Thiago Motta parla così a DAZN poco prima che riparta il match. Alla Domus Arena, al momento, la Juve è sopra il Cagliari per 1-0. Ecco le parole dell'allenatore bianconero."Il difetto è non chiuderla? Secondo e anche il terzo gol. Siamo arrivati più volte. Abbiamo l'esperienza della gara d'andata, abbiamo giocato molto bene, l'1-0, abbiamo continuato senza chiudere e abbiamo pagato. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo giocare, attenti alle transizioni, ma dobbiamo chiudere e fare gol".